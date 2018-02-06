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Linet: Bir Yahudi olarak Türkiye’de güvendeyim

Şarkıcı Linet, yeni albüm tanıtımı için verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 08:48..
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Şarkıcı Linet, Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Yeni albümünden bahseden Linet, daha sonra Türkiye'de yaşadığı için yakınlarının kendisine şaşırdığını söyledi.

LİNET'İN AÇIKLAMALARINDAN ARA BAŞLIKLAR...

- ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs, Filistin'in başkentidir" diyerek tüm dünyaya çağrıda bulundu. Kudüs konusunda neler diyeceksiniz?"

"KUDÜS HERKESİNDİR"

"Tamamen barışı temsil ediyorum ben. Sesimle herkese huzur ve mutluluk verebilirim. Kudüs herkesindir çünkü üç dinin merkezi... Bu tür dini yerler tüm dünyaya aittir. Bir Yahudi olarak camiye gidip dua edebilirim, kiliseye gidip mum da yakabilirim. Bu tamamen Allah'la kul arasında. Gerçekten bir kardeş kavgasındayız; tüm dünyada kaos yaşanıyor. Gizli odalarda bizi kukla gibi birbirimize düşürüyorlar. Üçüncü dünya savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Artık tufaaya düşmeyelim.

"TÜRKİYE'DE GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Bana 'Neden Türkiye'de yaşıyorsun?' diyorlar. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Hiç kimse bana hakaret etmedi, 'Defol git' demedi; tam tersine bana vatandaşlık verildi. Taa Osmanlı'dan bu yana 600 yıldır bu topraklardayız. Bizim bu topraklarda yaşama sebebimiz, Osmanlı ve Atatürk'tür. Bu, düşman kavgasına dönüşemez çünkü başlangıcımız dostluk üzerine"

"VATAN İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

- "Mehmetçiğimiz, Afrin'de... Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

"Her ülke, vatandaşlarını korumak için sınırlarına sahip çıkmak zorunda. Herkes sınırlarını korumalı. Kendi vatanımız için tabii ki savaşacağız"

Linet: Bir Yahudi olarak Türkiye’de güvendeyim

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