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Linkin Park'ın solisti Bennington kendini astı

Linkin Park'ın solisti Chester Bennington Los Angeles'taki evinde kendini asarak intihar etti.

20.07.2017 - 21:42
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41 yaşındaki Bennington, yıllarca uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle tedavisi görmüştü.

Dünyaca ünlü müzik grubu Linkin Park'ın solisti Chester Bennington intihar etti. Bennington'ın bugüne kadar iki evliliğinden altı çocuğu var.

Linkin Park'ın solisti Bennington kendini astı

FOTOĞRAF: 41 yaşında hayatına son veren Bennington, 2009 yılında İstanbul'da gerçekleşen Rock'n Coke festivalinin kapanışına Türk bayrağı ile çıkmıştı.

CHESTER BENNİNGTON KİMDİR?

Chester Bennington 20 Mart 1976 tarihinde ABD'nin Phoenix şehrinde dünyaya geldi. Çocukluktan beri müzik yapmaya ilgi duyan Bennington, bir süre boyunca eroin ve diğer uyuşturularla mücadele etti.

Bir süre boyunca fast food dükkanında çalışan Chester Bennington, gençlik yıllarında evinin çevresinde şarkı söyledi. 1993'te ilk müzik grubu olan Grey Daze'i kurdu.

Linkin Park'ın solisti Bennington kendini astı

Phoenix şehrinde oldukça ünlü olan bu müzik grubu onun tanınmasını sağladı ancak müzik grubu olarak hiç albüm anlaşması yapmadılar. Chester Bennington, kendi şarkı sözü yazarken diğer grup üyelerinin bundan kendilerine pay çıakrmasından da endişe duydu. Bir süer sonra gelen teklifler üzerinde Kaliforniya'ya taşındı ve burada Linkin Park grubuna katılarak bu grupda vokalist olarak müzik kariyerine başladı.

Linkin Park'ın solisti Bennington kendini astı

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