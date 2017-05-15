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Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinde değişiklik

Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

15.05.2017 - 16:03
  1. Haberler
  2. Emlak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" onaylandı.

Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinde değişiklik

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Karara ilişkin değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinde değişiklik

DAHA ÖNCE YÜZDE 30 CİVARINDAYDI

Buna göre, elektrik iletim şebekesine alçak gerilim seviyesinden bağlanacak lisanssız üretim tesisinin toplam kurulu kapasitesi, bağlı olduğu dağıtım trafo gücünün yüzde 50'sini aşamayacak. Bu oran daha önce yüzde 30 civarındaydı.

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