Lisanüstü eğitim ve öğretim değişikliği Resmi Gazete'de

Buna göre, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi, "Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir." şeklinde değiştirildi.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Değişiklikle mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarih olarak belirlendi.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yönetmelik değişikliğiyle tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den (Ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren '1 ile 60 arasında' sayısal değer) az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşacak.

Yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri, "Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir." şeklinde değiştirildi.

SANATTA YETERLİLİK PROGRAMI

Yönetmelik değişikliği ile sanatta yeterlik programlarında ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilecek.