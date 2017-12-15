Lise müdürüne pompalı tüfekli saldırı

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, bugün saat 15.00 sıralarında üç yıldır görev yaptığı okulun içinde, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

MÜDÜR KURTARILAMADI

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, çağrılan ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayhan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ÖĞRENCİ DİSİPLİN CEZASI ALMIŞTI

Jandarma, olayın ardından, okulda hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan, U.Y.'nin babası B.Y.'yi, Ödemiş'in kırsal Kızılcaavlu Mahallesi'nde gözaltına aldı. Olayda kullanılan ve toprağa gömülen tüfek de ele geçirildi.

ÖĞRENCİLERİ SİGARA İÇEMEMESİ İÇİN UYARDI

Gözaltına alınan iki öğrenciden İ.P.'nin hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, dün Okul Müdürü Ayhan Kökmen tarafından okulun dışında U.Y.ile birlikte sigara içtikleri için uyarıldığı öğrenildi. Kökmen'in bugün de İ.P.'yi saçları uzun olduğu için uyardığı belirtildi.

OKULDAN AYRILDI, POMPALI TÜFEKLE MÜDÜRÜ VURDU

Bunun üzerine İ.P.'nin okuldan ayrılıp, arkadaşı U.Y ile birlikte döndüğü ve pompalı tüfekle Müdür Kökmen'e üç el ateş ettiği, birinin boşa gittiği diğer ikisinin ise isabet ettiği öğrenildi.

SAVCI İNLECEME YAPTI

Cinayetle ilgili olarak Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayı soruşturan savcı, hastane morgundaki incelemesinin ardından okula da geldi.

Ayhan Kökmen'e İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılmasına karar verilirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Şüpheli iki öğrencinin ifadelerinin de savcı tarafından alınacağı belirtildi.



























