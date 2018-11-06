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Lise öğrencilerden sosyal sorumluluk projesi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meslek lisesi iç mekan tasarım bölümü öğrencileri, Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi arkadaşlarının evindeki eksikleri gideriyor.

AA | 06.11.2018 - 15:59..
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Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç sahibi arkadaşlarının evlerinin eksiklerini giderirken, evlerdeki bakım ve onarım işini de yapıyor.

YARDIMA MUHTAÇ KİMSELERE YARDIM EDİYORLAR

Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, oluşturdukları sosyal sorumluluk projesi ile öğrencilerin hem eğitim alıp hem de ilçede yardıma muhtaç ailelerin bazı ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi.

Lise öğrencilerden sosyal sorumluluk projesi

ÇOĞALMASINI İSTİYORLAR

Alp Eren Yılmaz, "Öğrenciler, ailelerimizin küçük ihtiyaçlarını, evlerindeki bazı yapamadıkları, gideremedikleri arızaları ya da ihtiyaç duyup da imkan çerçevesinde ustalık gerektiren birtakım tadilatları ve tamiratları yapıyor. Bu tür uygulamaların ilçemizde çoğalmasını istiyoruz" dedi.

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