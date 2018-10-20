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Lise öğrencileri KYK için mobilya üretiyor

Samsun'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği ürünler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Samsun'daki yurtlarda kullanılıyor.

AA | 20.10.2018 - 13:42..
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Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü atölye gibi çalışıyor. Öğretmenleriyle tasarımlar yapan öğrenciler okul saatlerinin dışında yaz aylarında da çalışarak para kazanabiliyor.

Maharetli öğrencilerin ellerinden çıkan masa, sandalye, kitaplık ve bahçe mobilyaları kamu ve özel sektör tarafından talep görüyor.

BÜÜYK TALEP GÖRÜYOR

KYK'nın Samsun'daki yurtlarında da lise öğrencileri tarafından üretilen mobilyalar kullanılıyor. Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Şefi Tuncay Çelik,öğrencilerle birlikte gelen taleplere göre kamu kurum ve kuruluşları için iç ve dış mekan tasarımları yaptıklarını söyledi.

Lise öğrencileri KYK için mobilya üretiyor

YAZ TATİLİNDE ÇALIŞIYORLAR

Tuncay Çelik, "Yaz tatilinde öğrencilerimiz burada döner sermayede çalışıyorlar. Öğrenci sıraları, öğretmen masası, sınıf dolabı, sınıf panosu, yemek masa ve sandalyesi, kitaplık, dış mekan ekipmanları ile makam masalarını burada üretiyoruz. Eğitim öğretimin başlamasıyla bunları okullara teslim ediyoruz. Özellikle Samsun KYK'nın iç ve dış mekan çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.

Lise öğrencileri KYK için mobilya üretiyor

YURT MOBİLYA İHTİYAÇLARI LİSELİDEN

KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da KYK yurtlarında kalan öğrencilerin iç ve dış alanlarda rahat etmeleri amacıyla her türlü kolaylık ve rahatlığın sağlanması için çalıştıklarını ifade etti.

Lise öğrencileri KYK için mobilya üretiyor

"ÇOK MEMNUNUZ"

Tuncay Çelik, "Yurtlarımızda kalan öğrencilerin daha rahat etmelerini ve buradaki vakitlerinde sosyal alanda kendilerini rahat hissetmeleri için çeşitli donatı alanları yapıyoruz. Bu konuda lise öğrencilerimiz üniversiteli abla ve ağabeyleri için özel tasarımlar yaparak alanlara uyguladılar. Bütün yurtlarımızın iç ve dış mekan çalışmalarını Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğrenci ve öğretmenlerin gerçekleştiriyor olması bizleri memnun ediyor" diye konuştu.

Lise öğrencileri KYK için mobilya üretiyor


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