Osmangazi ilçesinde bulunan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri derslerini gerçeğiyle birebir aynı duruşma salonlarında hakim, savcı, avukat, suçlu ve davacı eşliğinde işliyor.

YAPACAKLARI MESLEKLERİ YAKINDAN TANIYORLAR

Öğrenciler, uygulamalı dersler sayesinde ileride yapacakları meslekleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Adalet bölümünü okuyan öğrenciler, uygulama sınıflarında, senaryo gereği mahkeme kuruyor ve suçluları yargılayıp cezaevine gönderiyor.

İŞİN İNCELİKLERİNİ ÖĞRENİYORLAR

Öğrenciler, okul içinde demir parmaklıklar ile kaplanan ve içerisinde maket mahkumların konulduğu cezaevinde mahkumların üst aramalarının nasıl yapıldığını, kelepçenin ne şekilde takıldığını öğreniyor.

Lise öğrencileri okulda mahkeme salonu kurdu VİDEO

MAHKEME SALONU KURDULAR

Öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe dökmek için okul yönetimi tarafından gerçek mahkeme salonunu aratmayacak şekilde donatılan sınıfta senaryo gereği eşini bıçaklayan ve cezaevinde bulunan sanığın duruşması gerçekleştirdi.

GERÇEK MAHKEMELERİ ARATMIYOR

Cübbelerini giyerek hakim, savcı, avukat olan öğrenciler, mahkeme salonundaki yerlerini alarak celseyi başlattı.

Diğer öğrenciler ise izleyici koltuklarına oturdu. Senaryo gereği cezaevinden mahkemeye getirilerek sanık sandalyesine oturtulan öğrenci, hakimin sorularını cevapladı.

SUÇLULAR CEZAEVİNE GÖNDERİLİYOR

Temsili mahkemede sanık, sanık avukatı, tanık, mağdur ve mağdur avukatı dinlendikten sonra savcı mütalaasını okudu ve hakim kararı açıklayarak yargılamayı bitirdi. Ceza alan sanık ise okulun içindeki cezaevine gönderildi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

Okullarındaki Adalet Bölümüyle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ali Cihan,"Bursa’da adalet alanı olan meslek lisesi bizim okulumuz. Okulumuzda zabıt katipliği ve infaz koruma memurluğu dallarında öğrencilerimizi sektöre yetiştiriyoruz. Amacımız öncelikle hukuk fakültelerine öğrenci yetiştirmek eğer akademik eğitimi tercih etmeyen öğrencilerimiz varsa bu öğrencilerimizle adliyede zabıt katipliği, ceza evlerinde infaz koruma, ilerde yazı işleri müdürlüğü ve ceza evi müdürlüğü gibi önleri açık meslek alanlarında eğitim vermeye devam ediyoruz" dedi.

"AMACIMIZ NİTELİKLİ PERSONEL KAZANDIRMAK"

Okulun Adalet Alan Öğretmeni Nurgül Akbulut, "Adalet alanını amacı Adalet Bakanlığı merkezine, taşra teşkilatlarına ve ceza evlerine nitelikli yardımcı personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda okulumuzda zabit katipliği ve infaz koruma dalı mevcuttur" diye konuştu.