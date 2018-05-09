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Lise öğrencilerinden Dumlupınar müzikali

Kütahya'da yaklaşık 10 ayda hazırlanan 120 lise öğrencisi, Dumlupınar müzikalinde görsel şölen sundu.

AA | 09.05.2018 - 13:57..
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Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 25. yıl etkinlikleri kapsamında merkez yerleşkedeki amfi tiyatroda, Dumlupınar'dan Dumlupınar'a projesi çerçevesinde Kılıçarslan Anadolu Lisesinden 120 öğrenci, Anadolu'nun Dirilişi Dumlupınar Müzikali"nde sahne aldı.

Yunan işgalini ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni canlandıran öğrenciler, izleyicilerden büyük beğeni ald

Lise öğrencilerinden Dumlupınar müzikali

"DUMLUPINAR RUHUMUZDA YÜKSELEN ANITTIR"

Dumlupınar Üniversitesi rektörü Remzi Gören, "Dumlupınar tarihte bir sayfada değildir. Ruhumuzda yükselen bir anıttır. Ve o anıt mimari eser değildir. Mehmetçikten bize kalmış bir abidedir. Çanakkale ne ise Dumlupınar odur. Çanakkale vatansa Dumlupınar bayraktır. Dumlupınar bedenlerin düştüğü ama sancağın düşmediği yerdir" dedi.

Lise öğrencilerinden Dumlupınar müzikali VİDEO


Lise öğrencilerinden Dumlupınar müzikali

Lise öğrencilerinden Dumlupınar müzikali

Lise öğrencilerinden Dumlupınar müzikali

Lise öğrencilerinden Dumlupınar müzikali

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