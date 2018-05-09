Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 25. yıl etkinlikleri kapsamında merkez yerleşkedeki amfi tiyatroda, Dumlupınar'dan Dumlupınar'a projesi çerçevesinde Kılıçarslan Anadolu Lisesinden 120 öğrenci, Anadolu'nun Dirilişi Dumlupınar Müzikali"nde sahne aldı.

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"DUMLUPINAR RUHUMUZDA YÜKSELEN ANITTIR"

Dumlupınar Üniversitesi rektörü Remzi Gören, "Dumlupınar tarihte bir sayfada değildir. Ruhumuzda yükselen bir anıttır. Ve o anıt mimari eser değildir. Mehmetçikten bize kalmış bir abidedir. Çanakkale ne ise Dumlupınar odur. Çanakkale vatansa Dumlupınar bayraktır. Dumlupınar bedenlerin düştüğü ama sancağın düşmediği yerdir" dedi.

Lise öğrencilerinden Dumlupınar müzikali VİDEO



















