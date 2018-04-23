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Lise öğrencilerinden sıra dışı çanta

Konya'da lise öğrencileri eğitimde kolaylık sağlaması amacıyla 42 deney yapabilecek taşınabilir 'Süper Çanta' adını verdikleri küçük bir laboratuvar seti yaptı.

İHA | 23.04.2018 - 10:17..
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TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında, Meram Fen Lisesi spor salonunda açılan bilim fuarı proje sergisinde yer alan taşınabilir süper çanta adı verilen laboratuvar seti ile 42 deney yapılabilecek.

EĞİTİMDE KOLAYLIK

Öğrencilerin kendi imkanları ile yapmış oldukları çanta eğitimde kolaylık sağlayacak. Süper çantayı yapan 17 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencileri Enes Utku Balyan ve Kübra Tozoğlu, deney ortamının sağlanamadığı yerlerde süper çantanın kullanılacağını ifade etti. Yaptıkları deney çantası ile ilgili bilgi veren Enes Utku Balyan, "Artık bildiğiniz gibi eski savaşlar kalmadı, teknolojik bir savaş var. Ülkemizin bu alanda gelişmesi gerekiyor. Nasıl parlayacaklar, mühendisler sayesinde. Peki mühendislik neyden oluşur? Fizikten oluşur. Biz diyoruz ki çocukluktan itibaren fizikle uğraşalım. Ortaokulda olsun lisede olsun fiziğe alıştırmamız lazım. Nasıl yapalım onlara laboratuvar yapalım. Laboratuvar karşılamıyorsa bizim onlara laboratuvar götürmemiz lazım. Böyle küçük bir laboratuvar seti yaptık. Köyde laboratuvarları olmayanlara götürmemiz gerekiyor. Bunu niye yaptık mühendisler olsun diye." şeklinde konuştu.

Lise öğrencilerinden sıra dışı çanta

SÜPER DENEY ÇANTASI

Balyan, deney çantası ile 42 çeşit deney yapılabileceğini vurgulayarak, "Bu bir palanga sistemi iki tane makara sisteminden oluşmaktadır. Palanga sistemi lisede anlatılan bir sistemdir. Çoğu insan palanga sistemini hatırlamıyor. Sadece anlatılıyor ya da üstünden anlatılıp geçiliyor. Biz de bu çantaya bir laboratuvar sistemi ekledik. Bu sayede makara sistemi anlaşılmış olacak. Elektrik devre sistemi de anlaşılmış olacak." dedi.

Lise öğrencilerinden sıra dışı çanta

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