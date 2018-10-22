taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6555
Euro
6.51265
Altın
1223.365
Borsa
96520.61
Gram Altın
222.574

Lise öğrencilerinin evdeki deneyi kötü sonuçlandı

Sultangazi'de lise öğrencileri Tarık G. ve Muhammed Ali Ç.'nin evde yaptığı deneyde patlama meydana geldi.

DHA | 22.10.2018 - 10:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Olay, 20 Ekim Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarık G., sınıf arkadaşı Muhammed Ali Ç.'yi ders çalışmak için evlerine davet etti. Evde bir araya gelen iki arkadaş bir süre ders çalıştıktan sonra, test çözmeye başladı.

Lise öğrencilerinin evdeki deneyi kötü sonuçlandı

KİMYASAL KARIŞIMLAR PATLAMAYA NEDEN OLDU

Evin mutfak bölümünde çalışan Tarık G. ve Muhammed Ali Ç., daha sonra deney yapmaya karar verdi. İki arkadaşın deney çalışmasında, kimyasal karışımlar patlamaya neden oldu. Patlamada Muhammed Ali Ç.'nin  yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yanarken, arkadaşı Tarık G., hafif şekilde yaralandı.

Lise öğrencilerinin evdeki deneyi kötü sonuçlandı

ŞOK GEÇİRİP ÇIĞLIK ATTI

Patlama sesi üzerine mutfağa koşan anne Derya G., gördüğü manzara karşında şok geçirip, çığlık atmaya başladı. Çığlıkları duyup eve gelen komşular, kendi imkanlarıyla Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'yi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay esnasında çıkan duman tüm binayı sarınca, bina sakinleri dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Lise öğrencilerinin evdeki deneyi kötü sonuçlandı

İTFAİYE EKİPLERİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri laboratuvarda yapılması gereken deneyin evde yapılmaya çalışıldığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler. Anne Derya G., oğlu Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'nin ders çalıştıkları sırada bir patlama sesi duyduğunu ve patlama sonrası evi duman sardığını söyledi.

Lise öğrencilerinin evdeki deneyi kötü sonuçlandı

Olaydan sonra Sultangazi Lütfiye Nuir Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarık G.,tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluşan Muhammed Ali Ç., ise yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Ali Ç.'nin Yanık Ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Lise öğrencilerinin evdeki deneyi kötü sonuçlandı


Lise öğrencilerinin evdeki deneyi kötü sonuçlandı

Lise öğrencilerinin evdeki deneyi kötü sonuçlandı


Lise öğrencilerinin evdeki deneyi kötü sonuçlandı

Lise öğrencilerinin evdeki deneyi kötü sonuçlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

95
CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

87
Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

53
Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

79
Erdoğan, Trump ile görüştü

Erdoğan, Trump ile görüştü

100
Bu hafta yağışlı geçecek

Bu hafta yağışlı geçecek

4
ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM