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Lise öğrencisi 4. kattan hava yastığına atladı

İzmit'te, lise öğrencisi 16 yaşındaki B.N.A. 4'üncü kattaki evlerinin penceresine çıkarak intihar etmek istedi.

30.10.2017 - 15:05
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İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Uluçınar Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, özel bir lisede eğitim gören B.N.A., iddiaya göre okula gitmek istemediği gerekçesiyle bunalıma girdi.

B.N.A. evde kimsenin bulunmadığı sırada 4'üncü katta bulunan evlerinin penceresine çıkıp intihar etmek istedi.

HAVA YASTIĞI AÇILDI

Penceredeki genç kızı gören komşuları, polis ve 112 Acil'i aradı. Sevk edilen  itfaiye ekibi, genç kızın atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı. Bu sırada genç kız "Annem gelsin" diye bağırdı. Bir süre sonra annesi G.A. olay yerine geldi. Genç kız şaşkın bakışlar içerisinde kendini hava yastığının üzerine bıraktı.

Lise öğrencisi 4. kattan hava yastığına atladı

ANNESİ TEPKİ GÖSTERDİ

B.N.A. pencereden atlarken denize atlarken olduğu gibi burnunu tutması dikkat çekti. G.A. kızına, "Ne derdin var rezil, terbiyesiz. Ne derdin var hayvan. En iyi okullarda okuyorsun. En iyi şeyleri yiyor içiyorsun hayvan. 40 yıllık devlet memuruyum rezil ettin bizi." diye bağırarak tepki gösterdi.

Sağlık ekibi genç kıza olay yerinde müdahalede bulundu. B.N.A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Lise öğrencisi 4. kattan hava yastığına atladı VİDEO

Lise öğrencisi 4. kattan hava yastığına atladı

Lise öğrencisi 4. kattan hava yastığına atladı

Lise öğrencisi 4. kattan hava yastığına atladı

Lise öğrencisi 4. kattan hava yastığına atladı

Lise öğrencisi 4. kattan hava yastığına atladı

Lise öğrencisi 4. kattan hava yastığına atladı

Lise öğrencisi 4. kattan hava yastığına atladı

Lise öğrencisi 4. kattan hava yastığına atladı

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