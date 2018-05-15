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Lise öğrencisi 7 katlı binanın çatısından atladı

Adana’da lise öğrencisi oturdukları 7 katlı apartmanın damından aşağı atlayarak intihar etti.

İHA | 15.05.2018 - 05:20..
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Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi Kasım Ener Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Emre Burak Kurt oturdukları apartmanın damına çıktı. Kurt daha sonra kendini aşağı attı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi.

Lise öğrencisi 7 katlı binanın çatısından atladı

Lise öğrencisi 7 katlı binanın çatısından atladı VİDEO

TALİHSİZ GENÇ, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından cenaze otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada anne Nurten Kurt, olay yerinden gözyaşlarına hakim olamazken komşuları tarafından güçlükle sakinleştirdi. Emre Burak Kurt’un ise Emine Nami Menemencioğlu Anadolu Lisesi’nde 11.sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lise öğrencisi 7 katlı binanın çatısından atladı

Lise öğrencisi 7 katlı binanın çatısından atladı

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