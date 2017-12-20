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Lise öğrencisi araba ve kamyonetin arasına sıkıştı

Bursa'da kamyonun arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan kamyonet, 3 lise öğrencisi yayanın arasına dalıp, 2 aracın üzerine uçtu. Kazanın ardından öğrencilerden biri kamyonetle araçların arasında kaldı.

İHA | 20.12.2017 - 08:08..
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Bursa'da Gürsu Kavşağı'nda meydana gelen kazada seyir halindeki kamyonete bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye çarpıp, demir korkuluklardan 2 aracın üzerine düştü.

Lise öğrencisi araba ve kamyonetin arasına sıkıştı

LİSELİ GENÇ KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Kazanın ardından can pazarı yaşandı. 2 liseli genç yola savrulurken, biri kamyonet ile araç arasında sıkıştı. Kamyonetle otomobil arasında tekerleğin hemen yanıbaşında sıkışan 17 yaşındaki öğrenciyi kurtarmak için zamanla yarışıldı.

Lise öğrencisi araba ve kamyonetin arasına sıkıştı

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve 112 ekipleri seferber oldu. Yapılan müdahalenin ardından 17 yaşındaki Mustafa B., Samet Y. ve Melisa A. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lise öğrencisi araba ve kamyonetin arasına sıkıştı

Öte yandan 3 öğrencinin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Anadolu Teknik Lisesi'nde öğrenim gördüğü ortaya çıktı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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