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Lise öğrencisi üzerinde sigara yok diye öldürüldü

Küçükçekmece'de Mustafa Mert Peker(17), arkadaşlarıyla dolaşırken yanına yaklaşarak kendisinden sigara isteyen 2 kişi tarafından bıçaklandı.

18.04.2017 - 23:14
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Küçükçekmece sahilinde dün meydana gelen olayda Atakent Sınav Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mustafa Mert Peker, arkadaşları ile dolaşırken 2 kişiyle karşılaştı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre, 3 şüpheli yolunu kestikleri Mustafa Mert Peker'den sigara istedi. Mustafa Mert Peker'in sigara içmediğini bu nedenle üzerinde sigara olmadığını söylemesi üzerine şüpheliler Peker'e saldırdı.

YUMRUKLAYIP BIÇAKLADILAR

Saldırganlar yumruklayarak yere yıktıkları Peker'i ardından bıçakladı. Saldırganlar daha sonra kendilerini durdurmaya çalışan Mustafa Mert Peker'in yanında bulunan arkadaşını da darp ederek olay yerinden kaçtı.

Bıçaklandıktan sonra ağır yaralanan Mustafa Mert Peker, arkadaşının yardım çağırması üzerine olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Peker, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İstanbul polisi tarafından olayla ilgili geniş  çaplı soruşturma açıldı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı soruşturmada bölgede bulunan tüm güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Kamera görüntülerinde saldırganlar tespit edilerek eşkalleri belirlendi ve bölgedeki tüm ekiplere dağıtıldı. Madde bağımlısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmaları için çalışmalar çok yönlü sürüyor.


Lise öğrencisi üzerinde sigara yok diye öldürüldü

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