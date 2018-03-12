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Lise öğrencisi yakılarak öldürülmüş şekilde bulundu

18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal, Beyoğlu'nda yakılarak öldürülmüş halde bulundu.

DHA | 12.03.2018 - 02:49..
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18 yaşındaki Doğukan Köksal hakkında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden kötü haber geldi. Lise öğrencisi bölgedeki metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde bulundu.

ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ

İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde akşam saatlerinde bir binada ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın sandalyeye bağlı cesediyle karşılaştı. Cesedin yakıldığı da tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BABASINI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Doğukan Köksal'ın babası Hasan Bostancı Beyoğlu İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bostancı ifadesinde, "Oğlum tiner bağımlısıydı, onu bu bağımlılıktan bir türlü kurtaramadım, Beyoğlu sokaklarında kaçıp kaybolmasın diye olaydan 3,5 saat önce sandalyeye ben zincirledim. Ancak onu kesinlikle yakmadım" dedi.

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