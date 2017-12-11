taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.139
USD
3,8252
EURO
4,5099
ALTIN
153,41
PETR
63,7900

Lise öğrencisi yavru köpeklere sahip çıktı

Ağrı'da lise öğrencisi Hüseyin, çöplükte bulduğu 10 yavru köpeği her gün sütle besliyor.

AA | 11.12.2017 - 16:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Taşlıçay Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Özel, çöp alanı yakınında yavru köpek sesi duyması üzerine yaptığı arama sonucu bir torba içerisinde çöpe bırakılan 10 yavru köpeği fark etti.

HER GÜN YİYECEK ALIYOR

Yavrularla ilgilenen Özel, onların bakımını üstlendi. Her gün marketten aldığı sütle köpekleri beslemeye çalışan Özel'in bu davranışı çevresindekiler tarafından takdirle karşılandı.

Lise öğrencisi yavru köpeklere sahip çıktı

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru köpekleri çöpte gördüğünü ve ilgilenmeye başladığını söyledi.

"HER AKŞAM SÜTLERİNİ ALIYORUM"

Okul çıkışı köpeklere süt getirdiğini anlatan Özel, "Soğuktan dolayı üşümüşlerdi. Durumu gördükten sonra ilçe merkezine giderek ekmek ve süt aldım. Her akşam okulumu aksatmadan sütlerini alıp geliyorum." dedi.

Lise öğrencisi yavru köpeklere sahip çıktı

Lise öğrencisi yavru köpeklere sahip çıktı

Lise öğrencisi yavru köpeklere sahip çıktı

İlginizi Çekebilir
Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları
Sibirya soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu buz kesti. Ardahan sıfırın altında 26 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu.
Öğrenciler bitiş çizgisine yığıldı
Kayseri'de Okullu Gençler A, Okullu Gençler B ve Yıldızlar kategorilerinde yapılan kros yarışlarında derece yapmak isteyen sporcular bitiş çizgisine yığıldı.
Karısından şiddet gören Adanalı 3'üncü kez şikayetçi oldu
Adana'da, televizyonlara çıktığı için karısından taşlı sopalı şiddet gördüğünü iddia eden Sabit A. darp raporu alarak tekrar suç duyurusunda bulundu.
Mezitli’nin zirvesine Atatürk anıtı
Mezitli Belediyesi, Mersin'in kırsal bölgesinde bulunan Fındıkpınarı yaylası girişine şaha kalkmış at üzerinde Atatürk anıtı yerleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

162
Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih

Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih

194
Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura

Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura

150
Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

124
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

154
Sibel Can'ın küçük oğlu gecelerde

Sibel Can'ın küçük oğlu gecelerde

67
Kemal Kılıçdaroğlu'na güven dip noktada

Kemal Kılıçdaroğlu'na güven dip noktada

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM