Lise öğrencisi yavru köpeklere sahip çıktı

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Taşlıçay Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Özel, çöp alanı yakınında yavru köpek sesi duyması üzerine yaptığı arama sonucu bir torba içerisinde çöpe bırakılan 10 yavru köpeği fark etti.

HER GÜN YİYECEK ALIYOR

Yavrularla ilgilenen Özel, onların bakımını üstlendi. Her gün marketten aldığı sütle köpekleri beslemeye çalışan Özel'in bu davranışı çevresindekiler tarafından takdirle karşılandı.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru köpekleri çöpte gördüğünü ve ilgilenmeye başladığını söyledi.

"HER AKŞAM SÜTLERİNİ ALIYORUM"

Okul çıkışı köpeklere süt getirdiğini anlatan Özel, "Soğuktan dolayı üşümüşlerdi. Durumu gördükten sonra ilçe merkezine giderek ekmek ve süt aldım. Her akşam okulumu aksatmadan sütlerini alıp geliyorum." dedi.