Lise önünde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Güney'i ziyaret etti

1 Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti Belediye Başkanı Enver Yılmaz Twitter hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıkladı.

2 Çocuklar sinemayla tanışıyor Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğinde hayata geçirilen "Çocuklar İçin Gezen Sinema", sinema erişimi kısıtlı olan binlerce çocuğu sinemayla tanıştıracak.

3 Yönetim bilimlerinin merkezi üniversite: KTO Karatay Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, yönetim bilimleri alanında da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi aracılığı ile çeşitli bölümlerde aynı hedefe hizmet ederek eğitime yön veriyor.

4 Negredo Al Nasr formasını giydi Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr, Alvaro Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

5 Hande Erçel ayrılık nedenini açıkladı Murat Dalkılıç ile ilişkisini sonlandıran Hande Erçel, "Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur" dedi.

6 Edirne’deki olaylı tuvalet kaldırıldı CHP'li Edirne Belediyesinin şehirdeki Atatürk heykelinin arkasına koyduğu ve tartışma yaratan tuvalet yerinden kaldırıldı.