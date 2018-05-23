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Lisede 73 yıl sonra ilk kep atma töreni

Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı. Okul Müdürü Zeki Urhan, 1945 yılından bu yana okulda ilk defa bir mezuniyet ve kep atma töreni yapıldığını söyledi.

İHA | 23.05.2018 - 16:36..
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Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği'nin (Metem-Der) sosyal medya hesabında bir öğrencinin, "Hasan Bey bizim meslek lisesinde okuyanlar neden kep atma töreni yapmıyoruz" demesinden yola çıkan Dernek Başkanı Hasan Arslan, 1945 yılından bu yana gerçekleştirilemeyen töreni gerçekleştirdi.

Okulda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Okul Müdürü Zeki Urban, 1945 yılından bu yana okulda ilk defa bir mezuniyet töreni yapıldığını ifade ederek,"Bunu bizlere sağlayan ve büyük destek veren başta Hasan Arslan olmak üzere, Metem-Der'in tüm yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Lisede 73 yıl sonra ilk kep atma töreni

"MEZUNİYET BAŞKA BİR BASAMAĞIN BAŞLANGICIDIR"

Metem-Der Başkanı Hasan Arslan, "Değerli velilerimiz, bu okula değerli evlatlarınızı teslim ederken onların daha kendinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden bilgili, görgülü yaşamı seven bireyler olmasını düşünerek verdiniz. Ve şu anda kendi kararlarını kendileri verecek duruma geldiler. Sevgili öğrenciler okula ilk başladığınız günden bu güne kadar eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız. Bugün bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz okul anılarına dönüşecektir. Sizleri gelecekte başarıyla okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil etmenizi temenni ederim. Önünüzdeki üniversite sınavında gönlünüzden geçen hayatınızın sonuna kadar mutlu edecek meslekler edinmenizi isterim" diye konuştu.

Lisede 73 yıl sonra ilk kep atma töreni

Konuşmaların ardından okul birincilerine plaketleri verildi. Ardından öğrenciler 73 yıl sonra yapılan mezuniyet töreninde kep atıp, mezuniyetlerinin coşkusunu yaşadılar.

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