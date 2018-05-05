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Lisede okumanın saati yoktur uygulaması

Kütahya'da öğrenciler okumanın saati yoktur duvar çalışması yaparak ilginç bir uygulamaya imza attılar.

İHA | 05.05.2018 - 12:20..
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri, 'Okumanın saati yoktur' duvar çalışmasıyla okuma olan öneme vurgu yaptılar.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTEDİK"

Öğrencilerin oldukça dikkat çekici ve çok faydalı bir çalışma yaptıklarını belirten Okul Müdürü Raşit Kırcın, "Okulumuz Kütüphanecilik Kulübü tarafından, öğrencilerin kitap okumaya olan ilgilerini arttırmak ve dikkatlerini çekmek amacıyla "Okumanın saati yoktur" sloganı ile bir duvar çalışması gerçekleştirdi. Okul kütüphanemizin karşısında bulunan duvarda gerçekleştirilen çalışma öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Bu uygulamadan sonra diğer öğrencilerimizin kitap okumaya ilgisinin farkedilir bir şekilde arttığını gördük. Bu özverili ve faydalı çalışmayı yapan Kütüphanecilik Kulübü öğrencilerime bu farkındalığı yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Lisede okumanın saati yoktur uygulaması

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