Liselerde kapasite yüzde 20'ye yakın artırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, liselere geçiş sisteminde tercih sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Liselere geçiş sisteminde, devlet okullarından tercihte bulunmayacak öğrenciler için özel okul kayıtlarının önceki yıllarda olduğu gibi erken başlatıldığını dile getiren Yusuf Tekin, "Veli kesinlikle devlet okulu tercih etmeyecekse özel okullara kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Ancak 'Çocuğumu öncelikle resmi okullara göndermek istiyorum.' diyorsa, bu durumda özel okullara ön kayıt prosedürü de işletebilirler. Böylece 2 Temmuz-13 Temmuz arasında hangi öğrencimizin özel okula kesin kayıt yaptıracağını görmüş olacağız." dedi.

Geçen yıllardaki yerleştirme sisteminde 60 bin dolayında öğrencinin özel okul tercihinde bulunduğunu dile getiren Yusuf Tekin, bu sene de bu sayıya yakın öğrencinin özel okula kayıt olmasını beklediklerini ifade etti.

"BÜTÜN ÇOCUKLARI YERLEŞTİRECEĞİZ"

Yusuf Tekin, "Hiçbir velimiz, kesinlikle herhangi bir endişeye kapılmasın, çocuğu istemediği bir okul türüne gönderilmeyecek. Evine en yakın okuldan başlayıp giderek uzaklaşan şekilde sunduğumuz alternatiflerden bir okul seçilecek ve öğrencilerimizi bu okullardan birine yerleştireceğimizi velilerimize taahhüt ediyoruz. Yeni açılan okul türlerini ortaöğretim kurumlarına (lise) öncelik verecek şekilde planladık ve geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20'ye yakın bir kapasite artırımı oldu. Burada derslik başına düşen öğrenci sayısını artırmadık, pedagojik olmayan ortamlarda ders yapılacak sınıflar üretmedik. Sadece okullarımızın planlamasını buna göre yaptık. İki tane yan yana aynı okul türünden okul var ve ikisi de yüzde 50 kapasite ile çalışıyorsa, bu okulları birleştirdik, tek okul yaptık ve orada başka bir ortaöğretim kurumu daha planlayarak kapasitemizi, kontenjanımızı optimal bir biçimde kullanmaya çalıştık. O yüzden velilerimizin geçmiş yıllara oranla çocuklarının yerleşemeyeceğine dair endişeye kapılmalarını gerektirecek bir durum kesinlikle yoktur. Rahatlıkla bütün çocukları evlerine en yakından başlamak koşuluyla bir ortaöğretim kurumuna yerleştireceğiz." şeklinde konuştu.

TERCİH YAPANLARA UYARILAR

Müsteşar Yusuf Tekin, toplam 15 tercih yapılabilecek öğrencilerin sadece tek okul tercihi yapmak istemesi halinde ortaya çıkacak tabloyu da değerlendirdi. Öğrencinin tek tercih yapma hakkının da bulunduğuna işaret eden Yusuf Tekin, "Bir okul tercih ettiğinde kendini sınırlandırmış olur. Bir öğrencinin, tek tercih yapması halinde nakil yerleştirme sürecinde kayıt alanındaki diğer okulların kontenjanlarının dolacağını öngörmesi lazım. O yüzden bütün öğrencilere kendisine sunduğumuz kayıt alanlarındaki tercih haklarını mümkün olduğunca doldurmalarını öneriyorum." dedi.

İLK YERLEŞTİRME MAHALLİNDEN YAPILACAK

Yusuf Tekin, sınava giren ve girmeyen tüm 8'inci sınıfı bitiren öğrencilerin önce mahallinden yerleştirme üzerinden tercih yapacaklarını belirterek, "Bu okulları bir tedbir olarak yazmalarını istiyoruz. Merkezi sınavla öğrenci alacak okullara yerleştiğinde mahallinden yerleştirme ile ilgili tercihler dikkate alınmayacak." diye konuştu.

Yusuf Tekin, merkezi sınavla öğrenci alacak okul sayısının bin 373 olduğunu söyleyerek, bu okullar arasından beş tercih yapılabileceğini belirtti.

Tercih süresi içinde okula gidip okul müdürü eşliğinde tercihlerin değiştirebileceğini aktaran Tekin, tercihlerin mutlaka onaylanması gerektiğini vurguladı.

YENİ TEMATİK LİSELER GELİYOR

Müsteşar Yusuf Tekin, sınavsız yerleştirmeye geçişle ilgili de "Benim başından beri arzum, henüz 12-14 yaş aralığındaki bir çocuğu, bir test sınavına alarak onu baskı altında tutmanın yanlış olduğu. Milli Eğitim olarak çocuklarımızın, ilk 8 yıllık periyot içerisinde ilgi, yetenek ve becerilerini ölçüp ona göre rehberlik faaliyetleri ile yönlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bunun altyapısını da oluşturduk. Biz bütün çocuklarımıza bir standart ortaöğretim üzerine yetenek ve ilgilerine göre farklı bir eğitim, ilave eğitim olmasını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bunu sanat alanında yapacağız. Halk müziği, tiyatro, sinema gibi alanlarda, sahadan talep edilen nitelikte öğrenci yetiştirmek için, sahanın da sektörün de desteğiyle bu türden liseleri organize ediyoruz. Kurgusu tamamlandı, bir sonraki eğitim öğretim yılında bu anlamda tematik sanat liseleri de karşımıza çıkacak." ifadesini kullandı.



