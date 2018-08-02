Liselerde sıra nakil işlemlerinde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), nakil dönemi için Liselere Geçiş Sınavı’yla (LGS) alınan okulların taban puanlarını ve boş kontenjanlarını açıkladı. Ayrıca adrese dayalı sistemde okula giren en son öğrencinin yerleştirilme bilgileri de duyuruldu.

ANADOLU LİSESİ TERCİHİ

Sistem ilk kez uygulandığı için sınavlı okulların taban puanı ya da başarı sıralamaları açıklanmamıştı.

Nakilde bu veriler, yol gösterici olacak. Ancak eğitimciler, çoğu velinin Anadolu lisesi tercih etmek isteyeceğini belirterek, nakil döneminde aileleri zorlu bir sürecin beklediğini vurguluyor.

NAKİLLE LİSELİ OLACAKLAR

Tercih yapıp da yerleşemeyen 91 bin 687 ve hiç tercih yapmayan yaklaşık 182 bin aday nakil sürecinde liseli olabilecek. Yerleşenler de nakillere başvurabilecek. Dört dönemde yapılacak nakil başvuruları 6 Ağustos’ta başlayıp 6 Eylül’e kadar dört dönemde olacak.





3 OKUL ZORUNLULUĞU

Her dönemde öğrenciler LGS, adrese dayalı yerleştirme ve pansiyonlu okullar için en fazla üçer okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonlarında nakiller alınacak.



