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Liselere dördüncü nakil dönemi başvuruları 3 Eylül'de

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas dördüncü nakil dönemi için başvurular 3 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 09:27..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas dördüncü nakil dönemi tercihleri pazartesi başlıyor.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Liselere dördüncü nakil dönemi başvuruları 3 Eylül'de

SONUÇLAR 8 EYLÜL'DE

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas dördüncü nakil tercih sonuçları 8 Eylül'de ilan edilecek.

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