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Liselere girişte isteğe bağlı sınav başvuruları başladı

Ortaöğretim kurumlarına girişte isteğe bağlı merkezi sınav başvuruları başladı. Öğrenciler, sınav başvurularını bugünden itibaren 18 Nisan'a kadar yapabilecek.

AA | 11.04.2018 - 09:39..
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8'inci sınıfta öğrenim gören öğrencilerden merkezi sınava katılmak isteyenler, başvurularını bugünden itibaren elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak.

Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri, Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

Yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak, denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya konsoloslukları üzerinden yapacak.

Liselere girişte isteğe bağlı sınav başvuruları başladı

SINAV İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Sınavın birinci bölümü 09.30'da, ikinci bölümü ise 11.30'da başlayacak. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümü ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.

İki bölüm arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

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