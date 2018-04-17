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Liselere girişte merkezi sınav başvuruları sona eriyor

Ortaöğretim kurumlarına girişte isteğe bağlı merkezi sınav başvuruları için yarın son gün.

AA | 17.04.2018 - 15:20..
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Merkezi sınava katılmak isteyenler, başvurularını elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak. Başvurularını henüz yapamayan adaylar varsa en geç yarına kadar işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı denklik yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya konsoloslukları üzerinden yapabilecekler.

Liselere girişte merkezi sınav başvuruları sona eriyor

SIVAV İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.

İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

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