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Liselere üçüncü nakil başvurusu bugün sona eriyor

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi için tercihler, bugün son buluyor.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 14:16..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi tercihleri bugün sona eriyor.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Liselere üçüncü nakil başvurusu bugün sona eriyor

SONUÇLAR 3 EYLÜL'DE

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercih sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede dördüncü ve son nakil dönemi tercihleri ise 3-6 Eylül'de alınacak.Liselere üçüncü nakil başvurusu bugün sona eriyor

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