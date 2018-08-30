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Liselere üçüncü nakil başvurusu için yarın son gün

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi için tercihler, 31 Ağustos Cuma günü sona eriyor.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 10:13..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi tercihlerini 31 Ağustos'a kadar yapabilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Liselere üçüncü nakil başvurusu için yarın son gün

SONUÇLAR 3 EYLÜL'DE

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercih sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede dördüncü ve son nakil dönemi tercihleri ise 3-6 Eylül'de alınacak.

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