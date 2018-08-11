Liselere yerleştirmede nakil sonuçları 13 Ağustos'ta

Öğrenciler, ilk nakil dönemi için 10 Ağustos'a tercih yaptılar. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki dün itibariyle sona erdi.

DÖRT DÖNEMDE YAPILACAK

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül'de yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.



