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Liselere yerleştirmede nakil sonuçları 13 Ağustos'ta

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin nakil tercih sonuçları 13 Ağustos Pazartesi günü duyurulacak.

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 11:43..
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Öğrenciler, ilk nakil dönemi için 10 Ağustos'a tercih yaptılar. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki dün itibariyle sona erdi.

Liselere yerleştirmede nakil sonuçları 13 Ağustos'ta

DÖRT DÖNEMDE YAPILACAK

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül'de yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.


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