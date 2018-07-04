Liselerin puanları yükselebilir

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanmıştı. 2 Haziran’da sınava giren bir milyonu aşkın öğrenci meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr adresine akın etti.

Öğrenciler e-okul giriş sistemi ile LGS tercihlerini yapmaya başladı. Eğitim uzmanlarından başvuru yapacak öğrenciler için önemli açıklamalar geldi.

"OKULLARIN YÜZDELİKLERİ ARTACAK"

Geçtiğimiz yıl tüm okulların sınavla öğrenci aldığına dikkat çeken Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, "Bu sene bazı okullar merkezi yerleştirmeyle öğrenci alacak. O nedenle okulların yüzdelikleri yükselecek. Yüzde 4'lük dilimde olan bir öğrenci tercih listesinde yüzde 12'lik bir okula kadar yer versin." dedi.

"BAKIRKÖY'DE İKİ ANADOLU LİSESİ VAR"

Kontenjanlar konusunda bazı okullarda beklenenin aksi sonuçlarla karşılaştıklarını anlatan Nazik Kösegil, "Örneğin, Bakırköy'de 2 tane Anadolu Lisesi var ve birinin kontenjanı yaklaşık 190 diğeri ise 300 civarında yani bölgede 400 öğrenci Anadolu Lisesi'ne yerleşecek. Geri kalanlar Meslek ve İmam Hatip Liseleri'ne dağılacak. Bu Bakırköy gibi başarılı düzeyi yüksek ilçede problemli bir durum. Çünkü buradaki liselerin büyük çoğunluğu sınavla öğrenci alan liselere dönüştü. Dolayısıyla bu liselere yerleşemeyen ve Bakırköy'de oturan öğrencinin 400 kişinin içine girmesi gerekiyor. Giremediği takdirde de Anadolu Lisesi'ne değil de Meslek ya da İmam Hatip Lisesine yerleşecek" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİ PUANINA GÖRE MESLEK LİSESİNE YERLEŞTİRİLECEK"

Öğrencinin sınav puanı düşük ve ortaokul başarısı yeterli değilse bu öğrencinin Meslek Lisesine ya da Anadolu İmam Hatip Lisesine gideceğini belirten Nzik Kösegil, "Sınav değişikliğinden bağımsız bir şekilde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu öğrenci Meslek Lisesine ya da Anadolu İmam Hatip Lisesine gider. Bu öğrencilerin tercihi alanlarına uygun bir meslek olmalıdır. Sisteme bağlı değil zaten böyle bir yapı vardı ve bu devam ediyor. Bu dünyanın pek çok yerindeki, eğitim sisteminde böyle öğrenciler akademik başarı, yeteneklerine göre liselere yerleştiriliyorlar." dedi.





TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARI DESTEK OLACAK

Velilerin 13 Temmuz Cuma gününe kadar tercih yapabileceğini hatırlatan Nazik Kösegil, "En önemlisi merkezi yerleştirmeler yani sınav puanı ile alan okullar burada velilere üstüne basarak söylüyorum. Bu yüzdelikler geçen seneye ait ve bu seneyi birebir yansıtmaz. O yüzden sayısal veriler konusunda dikkatli olsunlar. Öğrencinin bulunduğu yüzdelik dilim ve üzerindeki okulları listeye almak en doğrusu olacaktır. Yüzde 4'lük öğrenci yüzde 12'lik dilime kadar okul yazmalı. Tercih listeleri oluşturulurken veliler mutlaka kendi bölgelerindeki okulları gezsinler. Liseleri araştırmak, okul idareleriyle tanışmak, gönül rahatlığıyla öğrencinin kaydını gerçekleştirmek lazım."şeklinde konuştu.

MEB tercih dönemi boyunca tercih danışmanlığı komisyonları aracılığıyla talep eden öğrencilere destek verecek.

