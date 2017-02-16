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Liseli Alara'nın projesi dünya ikincisi oldu

Lise öğrencisi Alara Güler ‘TohumBot’ adını verdiği tarım robotuyla katıldığı Uluslararası Bilim Fuarında dünya ikinciliğini kazandı.

16.02.2017 - 12:14
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Lise öğrencisi Alara Güler, Tayvan’da, 23 ülkeden 247 projenin katıldığı Taiwan International Science Fair’de (Uluslararası Bilim Fuarı) Türkiye’yi temsil etti.

DÜNYA İKİNCİSİ

Güler'in ’TohumBot’ adını verdiği ‘Tarımsal Uygulamalar için Düşük Maliyetli Yarı - Otonom Mobil Robot’ adlı projesi dünya ikincisi oldu.

Liseli Alara'nın projesi dünya ikincisi oldu

İNSANSIZ BAHÇE TARIMI

Alara Güler’in geliştirdiği TohumBot, özellikle küçük ve orta ölçekli insansız bahçe tarımı alanlarında kullanılacak. TohumBot, aynı işi daha az insan gücü, maliyet ve zamanda gerçekleştirerek tarım sektöründe verimi arttıracak.

Liseli Alara'nın projesi dünya ikincisi oldu

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Taipei Türk Ticaret Ofisi İkinci Katibi Erhan Gülmez ile Intel Taiwan Başkanı Dr. Nan Shyan Chu’nun da katıldığı törenle ödülünü alan Alara Güler, dünyanın elektronik devlerinden Tayvan’da böyle bir ödül aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, insanlık adına yararlı işler yapmak için bilimsel çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Liseli Alara'nın projesi dünya ikincisi oldu

Proje danışmanlığını Kimya Öğretmeni Talha Kılıç’ın yaptığı Alara Güler’e Tayvan’da yarışmanın Türkiye direktörü Ümit Karademir eşlik etti.

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