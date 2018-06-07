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Liseli genç mezun olduğu gün öldü

Kastamonu'da lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Oğuzhan Kaplan, karnesini aldıktan sonra kazada hayatını kaybetti.

DHA | 07.06.2018 - 19:15..
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16.30 sıralarında Şenpazar-Kastamonu Karayolu'nda sürücüsünün adı öğrenilemeyen 15 NB 143 plakalı cip ile Oğuzhan Kaplan yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Kapıkaya Tüneli'nin çıkışında kafa kafaya çarpıştı.

GENÇ OĞUZHAN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Oğuzhan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzhan Kaplan, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere ambulansa alındı. Yolda kalbi duran Oğuzhan, yakında bulunan Ağlı İlçesi Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Oğuzhan Kaplan kurtarılamadı.

Liseli genç mezun olduğu gün öldü

BUGÜN MEZUN OLMUŞTU

Kastamonu Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Oğuzhan Kaplan'ın bugün karnesini alarak mezun olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan adı öğrenilemeyen cip sürücüsünün ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Liseli genç mezun olduğu gün öldü

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