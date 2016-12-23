Liseli genç, okula giderken çöken duvarın altında kaldı

El Bab operasyonunda şehit olan askerler 14 ilde toprağa veriliyor.

Malezya'da bir adamın çocuklarını hızla gelen aracın altından son saniyede kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yeni yılda kendinizi yenilemenin 8 formülü

İşte sadece yeni yılda değil ömür boyu uzak kalmamız gereken alışkanlıklarımız ve hayatımızda neleri ön plana almamız gerekenler...