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Liseli genç selfie çekerken kayalıklardan düştü

Balıkesir'de dün akşam kayalıklarda selfie çekerken düşen genç, sabah yürüyüşe çıkan bir kişinin ihbarıyla kurtarıldı.

23.10.2017 - 14:54
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Bandırma’da bir özel lisede eğitim gören 17 yaşındaki Deniz E., Erdek İlçesi Çuğra mevkiindeki kayalıklarda dün akşam saatlerinde selfie çekerken yaparken dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Çakıl kaplı alana düşen ve hareket edemeyen Deniz E., bu sabah yürüyüş yapan bir kişi tarafından görüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu kişinin ihbari üzerine kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralı genci denizde bekleyen Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti.

Liseli genç selfie çekerken kayalıklardan düştü

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Erdek İskelesi'ne getirilen yaralı genç, 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Deniz E.’nin  belinde ve sol bacağında kırıklar bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Liseli genç selfie çekerken kayalıklardan düştü

Liseli genç selfie çekerken kayalıklardan düştü

Liseli genç selfie çekerken kayalıklardan düştü

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