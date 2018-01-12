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Liseli gençler, Müslüman bilginlerini Batı'ya anlatacak

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, Türk-İslam bilginlerini anlatmak üzere İngiltere'ye gidecek.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 11:16..
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Eskişehir'de bulunan Bahçehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, Türk-İslam bilginlerini anlatmak için hazırladıkları projeyle İngiltere'nin Keele Üniversitesi'den davet aldı.

Liseli gençler, Müslüman bilginlerini Batı'ya anlatacak

LİSELİ GENÇLER İNGİLTERE'DEN DAVET ALDI

Bir TÜBİTAK çalışması yapmak üzere Türkiye'ye gelen Keele Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Julius Kaplunov, kendisine anlatılan projeden etkilenerek "Böyle bir projeyi bizim üniversitemizde bizim bölümümüzde bizlere ve öğrencilerimize anlatırsanız çok memnun oluruz." diyerek üniversitesine davet etti.

BATI, MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARINDAN ETKİLENDİ

Mart ayında İngiltere yolcusu olacak olan gençler, Müslüman bilim adamlarının zor şartlar altında da olsa neleri başardığını ve Batı dünyasını da etkilediğini anlatmak istediklerini söylediler.

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