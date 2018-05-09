Liseli gençler Osmanlıca yarıştı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi, Uluslararası Eğitimciler Derneği ve Hayrat Vakfı tarafından il genelinde düzenlenen yarışmaya 9, 10, 11. ve 12. sınıflardan öğrenciler katıldı.

ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ

Her okulu 3 öğrencinin temsil ettiği yarışmada, finalistler yazım yanlışı, hata bulma, kelime anlamı ve kitabe okuma kategorilerinde mücadele etti. Çok heyecanlı oldukları gözlenen öğrencilere arkadaşları alkışlarıyla destek verdi.

YARIŞMA ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Jüri üyeleri, kıyasıya bir rekabet içinde geçen yarışmada 1. ve 2.'yi belirlemekte zorlandı. Aynı puanı paylaşan okullar arasında birinciyi seçmek için yedek sorular soruldu. Yarışmayı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinci olarak bitirdi.

İkinciliği Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü ise Bağcılar Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri elde etti.