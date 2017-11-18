Liseli Helin'in katiline 39 yıl 6 ay hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Yetkin'in, lise öğrencisi Helin Palandöken ile kısa bir süre arkadaşlık yaptıkları, olay tarihinden iki ay önce Palandöken'in şüpheli ile olan arkadaşlığına son verdiği ve görüşmek istemediği anlatıldı.

ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPTI

Şüpheli Mustafa Yetkin'in Helin Palandöken'e tutkulu şekilde bağlandığı aktarılan iddianamede, Palandöken'in olumsuz tutum takınması üzerine bu duruma öfkelenen şüphelinin öldürmek için plan yaptığı ve olayda kullandığı pompalı olarak tabir edilen şarjörlü av tüfeğini olaydan kısa bir süre önce satın aldığı kaydedildi.

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OLAY GÜNÜ NELER OLDU

İddianamede, şüpheli Yetkin'in olay günü, 13 Ekim'de, arkadaşı H.C.D. ile mesajlaşarak kendisine araç temin etmesini istediği belirtilerek, şüphelinin elinde uzun bir kutu ve sırt çantası bulunduğu halde H.C.D'nin temin ettiği ve kullandığı araçla şüphelinin evinin önüne, daha sonra İstanbul Ticaret Odası Meslek Lisesi'nin önüne geldikleri aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Mustafa Yetkin'in kısa bir süre sonra kutudaki av tüfeğini çıkartarak araçtan indiği ve kaldırımda yürüyen Helin Palandöken, Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül'ün önüne geçerek elindeki tüfeği Morsümbül'e doğrulttuğu aktarıldı.

"BU SENİN YENİ SEVGİLİN Mİ"

Morsümbül'ün kendisine silah doğrultulması üzerine koşmak için adım attığı sırada şüpheli Mustafa Yetkin'in ateş ettiği ve hafif nitelikte olmayacak şekilde yaraladığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin daha sonra Palandöken'e dönerek "Bu senin yeni sevgilin mi?" diyerek Cemil Yıldız'a 2 el yakın mesafeden ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı anlatıldı.

"MÜDÜRÜ ÖLDÜRECEĞİM"

İddianamede, şüpheli Yetkin'in daha sonra yakın mesafede bulunan Palandöken'e de ateş ederek ölümüne neden olduğu belirtilerek, şüphelinin olayın ardından elindeki av tüfeği ile koşarak lisenin içine girdiği, kantinin girişini temizleyen Gülsen Ölmez'in yanına geldiği ve silahı doğrultarak tehdit ettiği belirtildi.

Şüphelinin daha sonra kantin mutfağından bıçak aldığı kaydedilen iddianamede, "Müdürü öldüreceğim." diyerek odasına yöneldiği, okul müdürünün kapısının kapalı olduğunu görmesi üzerine yangın merdivenine çıkarak silahla bir el ateş ettiği aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin daha sonra okulun birinci katına inerek elindeki bıçakla bileklerini kesmeye çalıştığı sırada kolluk görevlilerince yakalandığı bildirildi.

39 YIL 6 AY HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Mustafa Yetkin'in Helin Palandöken'i "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, diğer mağdurlara yönelik de "silahla kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten silahla yaralama", "iş yerinde silahla yağma", "tehdit" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarını işlediği gerekçesiyle de 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan diğer şüpheli H.C.D. hakkında, şüphelinin işlediği suçlardan haberi olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu ağır ceza mahkemesine gönderildi.