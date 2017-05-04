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Liseli kız ders çalışırken hayatını kaybetti

Ders çalıştığı sırada, başı ve karnı ağrıyan lise öğrencisinin bayılması üzerine hastaneye kaldırıldı.

04.05.2017 - 09:25
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ders

Olay, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesine bağlı Kemalettin Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi, İddiaya göre, ikametinde ders çalıştığı esnada başının ağrıdığını ve karın ağrısı çektiğini söyleyen H.E. isimli kız öğrencinin bayılması üzerine yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Lise öğrencisi H.E.’nin ani ölümü tüm aileyi yasa boğarken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. H.E.’nin cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morgunda ön otopsinin yapıldıktan sonra İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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