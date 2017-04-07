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Liseli kız ile ilişkisini video çeken genç serbest bırakıldı

16 yaşındaki M.M. ile cinsel ilişkiye girip video çeken 17 yaşındaki B.K.'ya verilen hapis cezası hükmü, mahkeme tarafından geri bırakıldı.

07.04.2017 - 15:34
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tecavüz

Zonguldak'ta yaşanan olayda, B.K., iddiaya göre kız arkadaşı M.M. ile deniz kenarındaki kayalıklarda ilişkiye girip cep telefonuyla video çekti.

Bir süre sonra bu görüntünün okulda arkadaşları arasında yayıldığını öğrenen M.M., savcılığa giderek şikayette bulundu.

Gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan B.K., 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından yargılandığı Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim karşısına çıktı.

"TELEFONUMU KURCALADILAR"

Duruşmaya katılan M.M., şikayetçi olduğunu söyledi. B.K. ise savunmasında, M.M.'nin isteği ile ilişkiye girdiklerini, görüntüyü de arkadaşlarının kafede otururken telefonunu kurcalarken gördüğünü ileri sürdü.

MAHKEME HÜKMÜN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERDİ

Sanık, 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 1 yıl 1 ay, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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