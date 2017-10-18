Liseli kızı kaçırmaya çalışan genç gözaltında

Düzce'de, 19 yaşındaki Mehmet D., Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nde eğitim gören 16 yaşındaki N.C. adlı kız öğrenciyi okul çıkışı, kullandığı otomobiline bindirip, hareket etti. Bunu gören kızın arkadaşları, durumu polise haber verdi.
PANİK YAPIP YOL KENARINDA İNDİRDİ
Mehmet D., bu sırada aracın içinde bağırıp, kendisine tepki gösteren kızı paniğe kapılarak, yol üzerinde indirdi. Polis ekipleri, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda aracı durdurup, sürücü Mehmet D.'yi gözaltına aldı. Kızın şikayetçi olduğu Mehmet D., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.