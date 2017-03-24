Liseli kızın çığlığı tacizciyi yakalattı

Olay dün Adana Bahçelievleri Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli 21 yaşındaki Ahmet E., okuldan çıkıp evine doğru yürüyen lise öğrencisi kıza arkasından yaklaşıp, sözle ve elle tacizde bulundu. Ahmet E., genç kızın çığlık atması üzerine kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı ile harekete geçip çevreyi kuşatan polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Ahmet E.'nin, ifadesinde, elinin tesadüfen çarptığını söyleyip, suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Zanlı, sorgusunun ardandan 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla savcılığa sevk edildi.