taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8791
Euro
6.79785
Altın
1219.535
Borsa
96465.08
Gram Altın
230.716

Liseli kızların erkek kavgası

Şanlıurfa'da aynı erkekten hoşlanan liseli kızlar, sokak ortasında birbirine girdi.

DHA | 12.10.2018 - 14:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, lise öğrencisi 2 kız okul çıkışında sokakta buluştu.

ERKEK KAVGASI

Lisede okuyan aynı erkek öğrenciden hoşlandıkları öne sürülen kızlar, tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekerek, yere düşürdü. Yerdeki kızın üzerine doğru eğilen liseli, tokat attı.

Liseli kızların erkek kavgası

KIZ ARKADAŞLARI ÇEKTİ

Bu anlar, liselileri ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kız arkadaşlarınca kaydedildi. Kızları sokak ortasında kavga ederken görenler, güçlükle ayırdı. Ayağa kalktıktan sonra birbirine hakaret eden liseli kızlar, olay yerinden ayrıldı.

Liseli kızların erkek kavgası VİDEO

Liseli kızların erkek kavgası

Liseli kızların erkek kavgası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savcının Brunson talebi

Savcının Brunson talebi

1242
Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

134
81 ile İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi

81 ile İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi

232
Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek açıklaması

Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek açıklaması

154
Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi

Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi

324
İran'da düşen jetin kokpitinde yaşananlar ortaya çıktı

İran'da düşen jetin kokpitinde yaşananlar ortaya çıktı

57
Trump, Cemal Kaşıkçı olayının peşini bıraktı

Trump, Cemal Kaşıkçı olayının peşini bıraktı

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM