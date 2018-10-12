Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, lise öğrencisi 2 kız okul çıkışında sokakta buluştu.
ERKEK KAVGASI
Lisede okuyan aynı erkek öğrenciden hoşlandıkları öne sürülen kızlar, tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekerek, yere düşürdü. Yerdeki kızın üzerine doğru eğilen liseli, tokat attı.
KIZ ARKADAŞLARI ÇEKTİ
Bu anlar, liselileri ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kız arkadaşlarınca kaydedildi. Kızları sokak ortasında kavga ederken görenler, güçlükle ayırdı. Ayağa kalktıktan sonra birbirine hakaret eden liseli kızlar, olay yerinden ayrıldı.
Liseli kızların erkek kavgası VİDEO