Liseli Melek hem çobanlık yapıyor hem okuyor

Anne babası ayrı olan babasıyla kalan, aynı zamanda 9 yaşındaki kardeşinin de sorumluluğunu taşıyan Melek Günay, çobanlık yaparken ders çalışıyor. Futbol oynayan Günay’ın hedefi, orta sahada top koşturan bir fulbolcu olmak.

HEM ÇOBANLIK YAPIYOR, HEM OKUYOR

Ula’nın Karabörtlen Mahallesi’nde yaşayan Melek Günay, Gökova Adile Mermerci Çok Programlı Anadolu Lisesi 9’uncu sınıfta okuyor. Derslerden sonra yemek hazırlıyor, inek sağıyor ve hayvanlarını otlatıyor.

Aynı zamanda Jetgiller Gençlik ve Spor Kulübü’nde orta saha mevkiinde futbol oynayan Günay, keçilerini otlattığı sırada da ders çalışıyor, antrenman da yapıyor.

HAYALİ FUTBOLCU OLMAK

Annesi Aysel Günay ile babası Ramazan Günay ayrı yaşadığı için 9 yaşındaki kardeşi Melike’nin de ihtiyaçlarıyla ilgilenen Melek Günay, "Babamla yaşıyorum. Evin tüm işleriyle ben ilgileniyorum. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra okuluma gidiyorum. Okul çıkışı yemek hazırladıktan sonra ineğimizin sütünü sağıyorum. Babam yorgun olduğu zaman ise keçilerimizi otlatmaya götürüyorum. Çoğunlukla onlardan ayrılmak istemiyorum. Derslerimi, hayvanlarımızın arasında yapıyorum. Futbolu çok seviyorum. Zaman buldukça antrenmanlara gidiyorum. Tek hayalim ileri de büyük bir futbol kulübünün orta sahasında top oynamak" dedi.