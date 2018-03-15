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Liseli mucitler rüzgar ve güneş enerjili drone tasarladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 lise öğrencisi, pili bittiğinde güneş ve rüzgar enerjisini kullanarak 51 dakika havada kalabilen drone yaptı.

AA | 15.03.2018 - 09:55..
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Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Yağız Özçetin ve Ahmet Burak Yaman, dronelerin yenilenebilir enerjiden yararlanarak havada kalma süresini uzatacak proje için çalışmaya başladı.

2 AYLIK ÇALIŞMA SONUNDA BİRİNCİLİK GELDİ

İki arkadaş, yaklaşık 2 ay süren çalışmanın sonunda, motoru dışında yazılımı dahil tüm parçalarını tasarladıkları, güneş ve rüzgar enerjisini de kullanabilen drone yaptı. Liseli mucitler tasarladıkları drone ile katıldıkları "Aydın mucidini arıyor" yarışmasında da birinci oldu.

Liseli mucitler rüzgar ve güneş enerjili drone tasarladı ViDEO

Liseli mucitler rüzgar ve güneş enerjili drone tasarladı

MADDİ SIKINTILARI ATLATTILAR

Öğrencilerden Yağız Özçetin, arkadaşı Ahmet Burak Yaman ile elektronik eşyalara ilgi duyduklarını, dronelerin havada kalma süresini uzatmak için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Normalde dronelerin 15 dakika havada kaldığını belirten Özçetin, "Biz bunu nasıl artırabileceğimizi düşünmeye başladık. Yenilenebilir enerjiyle bunu artırırız diye düşündük. Droneye güneş ve rüzgardan enerji üretebileceğimiz bir sistem monte ettik. Bütün parçaları üç boyutlu yazıcıdan kendimiz bastık, heyecanlıyız." diye konuştu.

Yaman ise 2 ay önce droneyi ilk yapmaya başladıklarında maddi sıkıntılar yaşadıklarını fakat aileleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını dile getirdi.

Liseli mucitler rüzgar ve güneş enerjili drone tasarladı

"51 DAKİKA HAVADA TUTABİLDİK"

Yaptıkları dronenin 15 kilogram yükü taşıyabilecek kapasitede olduğunu aktaran Ahmet Burak Yaman, "Cihazda kullanılan pillerin ömrü kısa oluyor. 300-400 şarjda performansı düşmeye başlıyor. O yüzden dronelerde yenilenebilir enerji kullanılmıyor. Biz bunu şu şekilde çözdük, elde ettiğimiz yenilenebilir enerji kaynağından direkt motorlara enerji verdik, pilden kullanılan enerjiyi düşürdük. Bu sayede motorlar yine aynı performansta çalıştı fakat pilden kullanılan güç oldukça düştü. Cihazın uçuş süresini ciddi miktarda uzattık, maksimum 51 dakika havada tutabildik." diye konuştu.

Öğrencilerin çalışmasına hem maddi hem de manevi destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ise gençlerin çalışmasından gurur duyduklarını ve gereken desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

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