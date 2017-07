Liseli öğrenciden konuşmayı işaret diline çeviren yazılım

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lise öğrencisi Kayra Enez Özenalp, işitme engellilerin diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi için konuşmayı işaret diline çeviren yazılım hazırladı.

AÇIK KAYNAK KODLARI KULLANARAK GELİŞTİRDİ

Google'ın açık kaynak kodları "Speech To Text" kullanılarak oluşturulan yazılım, android işletim sistemine sahip telefon veya tablete yüklendikten sonra programın açılıp mikrofon düğmesine basılarak konuşulması ve sisteme daha önceden yüklenen her kelimenin işaret dilinde karşılığını içeren videolarının sırasıyla oynatılması prensibine dayanıyor.

İNGİLİZCE VE ALMANCAYA DA ÇEVİRECEK

Programın, android stüdyo kullanılarak "Java" diliyle yazıldığını bildiren Özenalp, şöyle konuştu: "Şu an için içinde 18 kelime var fakat ilerleyen zamanlarda gündelik hayattaki bütün cümleler konacak. Şimdilik sadece Türkçe var ama ilerde İngilizce ve Almanca'ya da çevirmeyi planlıyorum. Yazılımı Speech To Text'ini kullanarak oluşturdum. İnternette arattığımda çok rahat buldum ve programıma göre tasarlayıp düzenledim. Program şu şekilde çalışıyor, gelen cümleleri kelime kelime bölüyor ve her kelimenin videosunu oynatıyor. Program yaparken ailemle yazılımcı ağabeylerim destek oldu. Onların yardımıyla bu duruma gelebildim."





"HİÇBİR GELİR BEKLEMİYORUM"

İşaret dilini sese çevirmeye de çalışacağını belirten Özenalp, "Bunu iki yönlü yapmayı planlıyorum ki tam olarak anlaşma sağlanabilsin. Program sayesinde işitme engelliler, sağlıklı bireylerle daha rahat iletişim kurabilecek. Sağlıklı bireylerin işaret dili bilmesine gerek kalmayacak. Bu programı Google Play'e hiçbir reklam olmadan ücretsiz koyacağım. Hiçbir gelir beklemiyorum. Tek amacım işitme engellilerin daha rahat yaşam sürmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.