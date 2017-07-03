Kartal İmam Hatip Lisesi'nden gelecek vadeden projeler

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde gençler önemli projelere imza atıyor. Türkiye'ye Öncü Dünya'ya Örnek" vizyonu ile çalışmalarına yön veren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini proje çalışmalarında destekliyor. Öyle ki Kartal AİHL öğrencileri insanlığın sorunlarına çözüm üretecek nitelikte projeleri hayata geçirmeye başlamışlar...

ÖNEMLİ BAŞARILAR

Yapılan çalışmalar aynı zamanda ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında da önemli başarılar kazanmış durumda.

ROBOTİK EL SİSTEMİ

Kartal AİHL'nin dikkat çeken çalışmalarından ilki Musa Sadık Ünal'ın hazırlamış olduğu “Robotik El Sisteminin Üç Boyutlu El Hareketleri İle Online Sistem Üzerinden Kontrolü – TeleTouch" isimli proje. Bu çalışma, bulunduğunuz yerden dünyanın herhangi bir yerindeki robotik eli gerçek el hassasiyetiyle kontrol edebilmenize imkân sağlıyor.

KOL HAREKETLERİ SİSTEME ENTEGRE EDİLİYOR

Bu sayede bomba imha robotlarının görev başarısının artacağını, ameliyat robotlarının daha hassas bir şekilde çalışabileceğini hatta uzay araştırma robotlarının örnek toplama konusunda çok daha başarılı olacağını aktaran Ünal, bu günlerde kol hareketlerinin de sisteme entegre edilmesi üzerinde çalışıyor. Ayrıca teknoloji firmalarının da ilgisini çeken proje birçok yarışmada ödül alırken, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Kodlama alanında Türkiye 2. si olmuş ve Alija İzetbegoviç Uluslararası Proje yarışmasını Dünya 1. si olarak tamamlamış.

EPİLEPSİ HASTALARI İÇİN KRİZ ANI TESPİTİ CİHAZI

Bir diğer çalışma ise İlhami Osman Karakurt ve Fatih Uçar'ın geliştirdiği "Epilepsi Hastası Bireyler İçin Kriz Anı Tespiti Yapan Uyarı Sisteminin Geliştirilip Prototipinin Üretilmesi" adlı proje. Bu proje ile epilepsi hastalarının kriz anında yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefleyen öğrenciler şimdilerde geliştirdikleri prototipin denemelerini yapıyorlar. Çalışmalarıyla TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Türkiye 3. sü olan öğrencilerin projesi Epilepsi hastaları ve uzman doktorlardan da tam not almış.

OYUNCAK ARABA

İbrahim Enes Aslan ve Enes Safa Çetin isimli öğrenciler 5-12 yaş aralığındaki çocuklara kodlamayı öğretmeyi amaçladıkları KODOBOT isimli oyuncak araba ve bu arabayla birlikte geliştirdikleri oyun setinin patent işlemlerine başlamışlar bile. Geliştirdikleri sistemin çocukların teknoloji eğitimine ciddi katkı sağlayacağını belirten öğrenciler, sistemin dünyadaki benzerlerinden çok daha üstün özelliklerinin olduğunu ve seri üretime geçildiğinde fiyatının benzerlerinden daha uygun olacağını ifade ediyorlar.

ONLARCA PROJE ÇALIŞMASI

Bunlarla birlikte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde; tarım alanlarındaki verimi arttırmaya yönelik optimizasyon yöntemlerinin geliştirilmesi, maden kazalarını önleyecek erken uyarı sisteminin üretilmesi ve yemek atıklarının geri dönüşüme kazandırılması gibi birbirinden farklı matematikten kimyaya, biyolojiden fiziğe kadar çeşitli alanlarda onlarca proje çalışması yürütülüyor. Bu proje çalışmalarıyla Kartal AİHL öğrencileri 2016 - 2017 eğitim-öğretim yılında fen bilimleri alanında düzenlenen ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında 18 farklı ödül kazanarak bu alanda iddialı olduklarını göstermişlerdir.