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Liseli öğrencilerin kemerli kavgası: 3 yaralı

Şanlıurfa'da lise öğrencileri arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken olay yerinden kaçan öğrenciler aranıyor.

DHA | 22.12.2017 - 16:15..
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Şanlıurfa'da öğle saatlerinde, Karaköprü ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Topçu Meydanı'nda toplanan ve lise öğrencilerinden oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Öğrenciler, pantolonlarına taktıkları kemerleri çıkarıp, birbirine vurmaya başladı. Kavgada 3 öğrenci yaralandı.

Liseli öğrencilerin kemerli kavgası: 3 yaralı

OLAY SONRASINDA KAÇAN ÖĞRENCİLER ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekibi, öğrencileri ayırırken, sağlık ekibi de yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Polis, kavga karışıp, olay yerinden kaçan öğrencilerin yakalanması çalışması başlattı.

Liseli öğrencilerin kemerli kavgası: 3 yaralı

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