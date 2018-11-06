taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.35905
Euro
6.1221
Altın
1235.75
Borsa
94772.46
Gram Altın
213.06

Liseli öğrencinin kimya başarısı

Çekya ve Slovakya'da düzenlenen 50. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan 12. sınıf öğrencisi Yuşa Can Dinç, gelecek yılki olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

AA | 06.11.2018 - 15:18..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Liseli öğrencinin kimya başarısı

Çekya ve Slovakya'da düzenlenen 50. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Ebru Bayim Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yuşa Can Dinç, başarısı ve çalışkanlığıyla göz dolduruyor.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Ebru Bayim Fen Lisesi 12. sınıfta eğitim gören ve dokuzuncu sınıftan bu yana kimyaya ilgi duymaya başlayan Yuşa Can Dinç, bu alanda ilerleyip Türkiye'yi bilimde temsil etmek istiyor.

Yuşa Can Dinç, başarının tesadüf olmadığını ve çok çalışmak gerektiğini söyledi.

Liseli öğrencinin kimya başarısı

YURTDIŞINDA SINAVLARA GİRDİ

Yuşa Can Dinç, "10'uncu sınıfta birinci aşamayı geçtim. 11'inci sınıfın ortalarında, aralık ayı gibi ikinci aşama oldu. Ondan sonra takıma seçildim. Erzurum'da TÜBİTAK'tan hocalar bizi kampa aldı. Oradan birlikte de yurt dışındaki sınava gittik. İlk önce deney sınavı yapıyoruz. Burada bize kinetik, analitik ve organik olmak üzere 3 soru veriyorlar. Hepsinin ayrı ayrı derecelendirilmesi var. Organikte elde ettiğiniz ürünün verimine ve saflığına bakıyorlar. Analitikte de bize başta verilen malzemenin içeriğini belirlemeye çalışıyoruz. Teorik sınavda da 8 soru oluyor" dedi.

Liseli öğrencinin kimya başarısı

"GELECEĞİN AZİZ SANCARI'NI YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Kimya Öğretmeni Gökhan Eren de, "Yuşa lise birici sınıftan beri kimya olimpiyatlarına hazırlanıyor. İlk önce Türkiye çapında bir sınava girdi. Türkiye'de ilk 50'ye girdi. 50'den sonra ikinci aşama sınavına girdi. İkinci aşamayı da geçtikten sonra milli takıma kaldı. Ülkemizi Çekya'da düzenlenen kimya olimpiyatlarında temsil etti ve bronz madalya kazandı. Geleceğin Aziz Sancar'ı olmasını bekliyoruz. Yuşa'nın şu an sınavsız üniversite hakkı var. Türkiye'nin en saygın üniversiteleri sınavsız kabul görüyor. Çekya'daki sınavda akademik düzeyde sorular soruluyor. Biz belli bir aşamaya kadar getirebiliyoruz, ondan sonra TÜBİTAK eğitime alıyor" diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

268
Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

76
ABD'de ara seçimler geldi çattı

ABD'de ara seçimler geldi çattı

41
Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

85
Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

107
Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

79
CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun

CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun

428
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM