Liseli öğrencinin kimya başarısı

Çekya ve Slovakya'da düzenlenen 50. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Ebru Bayim Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yuşa Can Dinç, başarısı ve çalışkanlığıyla göz dolduruyor.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Ebru Bayim Fen Lisesi 12. sınıfta eğitim gören ve dokuzuncu sınıftan bu yana kimyaya ilgi duymaya başlayan Yuşa Can Dinç, bu alanda ilerleyip Türkiye'yi bilimde temsil etmek istiyor.

Yuşa Can Dinç, başarının tesadüf olmadığını ve çok çalışmak gerektiğini söyledi.

YURTDIŞINDA SINAVLARA GİRDİ

Yuşa Can Dinç, "10'uncu sınıfta birinci aşamayı geçtim. 11'inci sınıfın ortalarında, aralık ayı gibi ikinci aşama oldu. Ondan sonra takıma seçildim. Erzurum'da TÜBİTAK'tan hocalar bizi kampa aldı. Oradan birlikte de yurt dışındaki sınava gittik. İlk önce deney sınavı yapıyoruz. Burada bize kinetik, analitik ve organik olmak üzere 3 soru veriyorlar. Hepsinin ayrı ayrı derecelendirilmesi var. Organikte elde ettiğiniz ürünün verimine ve saflığına bakıyorlar. Analitikte de bize başta verilen malzemenin içeriğini belirlemeye çalışıyoruz. Teorik sınavda da 8 soru oluyor" dedi.

"GELECEĞİN AZİZ SANCARI'NI YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Kimya Öğretmeni Gökhan Eren de, "Yuşa lise birici sınıftan beri kimya olimpiyatlarına hazırlanıyor. İlk önce Türkiye çapında bir sınava girdi. Türkiye'de ilk 50'ye girdi. 50'den sonra ikinci aşama sınavına girdi. İkinci aşamayı da geçtikten sonra milli takıma kaldı. Ülkemizi Çekya'da düzenlenen kimya olimpiyatlarında temsil etti ve bronz madalya kazandı. Geleceğin Aziz Sancar'ı olmasını bekliyoruz. Yuşa'nın şu an sınavsız üniversite hakkı var. Türkiye'nin en saygın üniversiteleri sınavsız kabul görüyor. Çekya'daki sınavda akademik düzeyde sorular soruluyor. Biz belli bir aşamaya kadar getirebiliyoruz, ondan sonra TÜBİTAK eğitime alıyor" diye konuştu.