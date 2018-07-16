Liseliler en çok doktor olmak istiyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), sonuçlarını 2016’da yayınladığı ‘Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2015’ kapsamında, 72 ülkede 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarındaki performanslarını ölçtü.

DOKTOR OLMAK İSTEYENLER ÇOĞUNLUKTA

Bununla birlikte okul, öğretmen, öğrenme durumları ve kariyerleriyle ilgili de birçok nitelikli anket çalışması yapıldı. Öğrencilere, "ileride hangi mesleği yapmak istedikleri" de soruldu.

Buna göre yaklaşık yüzde 10 doktor olmak istediğini söylerken, bunu yüzde 8’le öğretmenlik ve yüzde 4‘le avukatlık takip etti. Kararsızların oranı ise yüzde 15 oldu.



