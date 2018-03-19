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Liseliler garson robot üretti

Bingöl’de öğrenciler tarafından tasarlanıp yapılan ’Garsonbot’ ismi verilen robot, okul kantininde ilk servisini başarıyla tamamladı.

İHA | 19.03.2018 - 11:24..
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  2. Teknoloji

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencilerinden Volkan Maden ve Furkan Bulut, TÜBİTAK liseler arası proje yarışması için ‘Garsonbot’ ismini verdikleri robot projesini tamamladı. Yarışmaya da katılan liseliler, bölge birincisi oldu.

TÜRKİYE FİNALİNE HAK KAZANDILAR

Yarışmaya uzun bir süredir hazırlandıklarını belirten okulun öğretmenlerinden Ahmet Bağbars, TÜBİTAK bölge yarışmasında birinci seçildiklerini ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandıklarını aktardı.

Liseliler garson robot üretti

"ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ"

Projenin yerelde Bingöl, genelde Türkiye için önemli bir çalışma olduğunu aktaran Bağbars, “Elimizde olan imkanlar dahilinde öğrencilerimin isteği ve fikriyle bir robot tasarlamak istedik. İlk olarak yaptığımız Garsonbot’umuz küçük bir boyuttaydı ve geliştirdik. Öğrencilerimin cesareti ve yine isteğiyle Malatya’da düzenlenen TÜBİTAK yarışmasına bu projeyle katılmaya karar verdik, çok şükür yarışmada da birinci olduk. Özellikle Bingöl’de bu tür teknolojik cihazların üretiminde, AR-GE’sinde öncü olmak istiyoruz. Okul olarak buna çok önem veriyoruz.” dedi.

Liseliler garson robot üretti

KAÇ MASA OLDUĞUNU KENDİSİ ÖĞRENİP, SİPARİŞ ALABİLİYOR

Küçüklüğünden beri teknoloji alanına merak saldığını belirten öğrencilerden Volkan Maden ise bir hayalini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Geliştirdikleri robotun benzerlerinden farklı olduğunu dile getiren Maden, “Bilişim derslerimizde çizgi izleyen robot tasarımlarını izledik. İncelediğimiz robotlardan sonra bir çalışma yapma fikri doğdu. İlk olarak robotun nasıl ve ne mantıkla çalışması gerektiğini düşündük. Bu çalışmalarının ardından bir garson robot yapmaya karar verdik. Adına da ‘Garsonbot’ dedik. Benzer çalışmaların olduğunu görünce farklı birkaç özellik yapmaya karar verdik. Bu özellikler neler. Öğrenen bir garson robot yapmayı planladık. Bu robotunun öğrenen kısmı da şu şekilde, bir kafeye veya restorana gittiğiniz zaman kaç masa olduğunu robot kendisi öğreniyor ve bizim bir masa sayısı belirlememize gerek kalmıyor. Bununla birlikte iki adet android program tasarladık. Bluetooth özelliği ile müşterilerin cihazına bağlanıyoruz ve siparişleri alıyoruz. Bu robot çalışması benim hayalimdi. Küçük yaşımdan beri bilgisayar ve robotlar üzerine araştırmalar yapıyordum. Sonunda hayalim olan bir çalışmayı yaptım ve geliştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Furkan Bulut ise Türkiye finallerinde de birinci olmak için Garsonbot’u geliştirmeyi sürdüreceklerini aktardı.

Liseliler garson robot üretti

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