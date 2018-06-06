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Liselilerden köy okullarına ziyaret

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri 'Hayal Elçisi'adı altında düzenledikleri şehir dışı sosyal sorumluluk projesiyle Samsun’da köy okulu, rehabilitasyon merkezi gibi birçok kurumu ziyaret etti.

DHA | 06.06.2018 - 13:00..
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Liseli gençler Samsunda köy okulu, rehabilitasyon merkezi gibi birçok kurumu ziyaret ederek yardımda bulundu.

Okullarda ve rehabilitasyon merkezinde engelli bireyler ve çocuklarla yakından ilgilenen Kabataş Erkek Lisesi CIP Kulübü öğrencileri hem destek verdiler hem de moral aşıladılar. Samsunda müze ziyaretleri de gerçekleştiren öğrenciler sahil yolunda da temizlik çalışması yaptılar.

Liselilerden köy okullarına ziyaret

"BİZİM ÖVÜNÇ KAYNAĞIMIZ"

Öğrenciler programlarına destek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret ederek Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ile görüştü. Albayrak genç öğrencilerin ‘Hayal Elçisi’ projesi kapsamında gerçekleştirdikleri programı takdirle karşıladıklarını ifade ederek, "Pırıl pırıl genç çocuklarımız İstanbul’dan çıkıp şehrimize geldiler. Yaşlı, çocuk demeden okulları yaşlıları, engelli bireyleri ziyaret edip hem moral verdiler hem de destek oldular. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızla ne kadar övünsek az. Onlar bizim övünç kaynağımız. Ben bu anlamlı etkinlikleri için belediyemiz ve şehrimiz adına hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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